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Общество

Сотрудники «Авентин-Псков» подтвердили квалификацию специалистов рынка недвижимости

9 февраля в Санкт-Петербурге состоялась ежегодная аттестация специалистов рынка недвижимости, в которой приняла участие делегация «Авентин–Псков». Как сообщили Псковскому агентству информации в центре недвижимости, по итогам аттестации все сотрудники компании подтвердили свой статус.

«Данная процедура – важный экзамен для риэлтора», - подчеркнули представители компании. «Новичкам прохождение аттестации дает право называться профессиональными риэлторами, а для специалистов со стажем это возможность повышать свою квалификацию, проверка актуальности их знаний. Аттестат - необходимый атрибут риэлторской профессии, индикатор профессионализма риэлтора для его клиента. Наличие такого аттестата - подтверждение того, что лицо отвечает определенным требованиям к квалификации, качеству услуг. И потребитель вправе требовать документы, подтверждающие квалификацию специалиста по недвижимости и его полномочия при оказании услуг», - добавили они.

Сотрудники «Авентин-Псков» также пояснили, что наличие и срок действия аттестата круглосуточно можно проверить на сайте reestr.rgr.ru. Они рекомендуют сделать это всем, кто решил доверить свой «квартирный вопрос» риэлтору.

«Нередко, в погоне за экономией, граждане, занимающиеся решением жилищного вопроса, предпочитают обратиться к частнику. А ведь не задаваясь вопросом о безопасности такой сделки, и уровне компетентности такого «специалиста», оказывающего риэлторские услуги дешевле агентства, они доверяют ему будущее своей семьи. К сожалению, из-за такой несвоевременной легкомысленности все мы периодически слышим истории о потерянных деньгах или даже квартирах», - подчеркнули в компании.

«Перед началом процесса покупки или продажи недвижимости мы рекомендуем еще раз взвесить риски и потенциальную выгоду от такой экономии.Нужно понимать, что в качество услуги и реальный профессионализм риэлтора вкладываются немалые деньги! Это постоянное обучение, участие в профильных мероприятиях, обмен опытом в рамах профессиональных объединений, страхование ответственности компании, комплексная юридическая и маркетинговая поддержка и тд . Поэтому услуга профессионала не может стоить дешево! Как и в любых других сферах нашей жизни, в риэлторской среде за качество нужно платить», - заметили в «Авентин–Псков».

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