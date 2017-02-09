В администрации Пскова хотят создать отдел по туризму

09:32, 10 февраля 2017, ПАИ

9 февраля состоялось заседание комитета по предпринимательству, инвестиционной деятельности, туризму и Ганзейскому движению Псковской городской Думы (ПГД) под председательством заместителя главы Пскова Игоря Сиротина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета, заместители главы администрации города, начальники профильных управлений администрации, представители ГИБДД и другие специалисты обсудили и согласовали схему праздничного пространства 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году, а также предложения по проведению основных праздничных мероприятий.

Начальник Управления культуры администрации города Юрий Мартынов пояснил, что праздничное пространство займет всю историческую часть Пскова, включая набережные рек Великой и Псковы. Пешеходными зонами планируется сделать улицы Детскую и Георгиевскую. Презентационные палатки разместятся вдоль улицы Некрасова по нечетной стороне.

Комитет предложил главе города Пскова вынести обсуждение схемы праздничного пространства на публичные слушания.

Кроме того, члены комитета согласовали проект Положения об открытом конкурсе на лучший эскизный проект Ганзейского знака в Пскове. Администрации города Пскова рекомендовано при рассмотрении эскизных проектов учесть возможность размещения памятного знака в районе сквера, ограниченного Советской набережной и улицей Леона Поземского.

Депутаты одобрили представленную администрацией города Пскова официальную символику Ганзейских дней в Пскове и рекомендовали ее утвердить. Напомним, логотип 39-х Международных Ганзейских дней состоит из простых элементов: Храм Святой Троицы, русская ладья и волны. Лаконичные по своему визуальному восприятию детали объединены в единую композицию, которая читается как Псков, движущийся по волнам истории, навстречу с другими городами Ганзейского союза, открытый для сотрудничества.

Также комитет рекомендовал главе администрации города Пскова в срок до 15 марта представить в Псковскую городскую Думу предложения о создании в структуре администрации отдела по туризму с функцией разработки и реализации приоритетных направлений развития туризма на территории Пскова.