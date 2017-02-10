Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»

09:23, 10 февраля 2017, ПАИ

Сергей Стиллавин и его коллега Рустам Вахидов 11 февраля приедут в Псков для подготовки нового выпуска программы «Большой тест-драйв», посвященной очередной автомобильной новинке. Об этом Стиллавин сообщил сегодня, 10 февраля, в утреннем эфире радио «Маяк». Судя по всему, предметом обзора станет новый Hyundai.

Сергей Стиллавин – известный российский теле- и радиоведущий. С января 2012 года вместе с Рустамом Вахидовым и Владимиром Пастуховым (первый сезон) он является ведущим передачи «Большой тест-драйв» на телеканале «Россия 2». Кроме того, видеообзоры популярных автомобилей Стиллавин и Вахидов выкладывают на YouTube-канале «Большой тест-драйв».