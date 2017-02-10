0
09:23
Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
08:58
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
17:18
Мужчина на кухне - 2.0. № 4: Фитнес-курица (ФОТО, ВИДЕО)
16:50
Алина Герман: На все вопросы в жизни я получила ответ благодаря труду
15:05
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
21:52
День студента в Пскове (ВИДЕО)
18:20
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Развлечения

Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»

Сергей Стиллавин и его коллега Рустам Вахидов 11 февраля приедут в Псков для подготовки нового выпуска программы «Большой тест-драйв», посвященной очередной автомобильной новинке. Об этом Стиллавин сообщил сегодня, 10 февраля, в утреннем эфире радио «Маяк». Судя по всему, предметом обзора станет новый Hyundai.

Сергей Стиллавин – известный российский теле- и радиоведущий. С января 2012 года вместе с Рустамом Вахидовым и Владимиром Пастуховым (первый сезон) он является ведущим передачи «Большой тест-драйв» на телеканале «Россия 2». Кроме того, видеообзоры популярных автомобилей Стиллавин и Вахидов выкладывают на YouTube-канале «Большой тест-драйв».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
10 февраля 2017
Сергей Стиллавин проведет в Пскове «Большой тест-драйв»
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
10 февраля 2017
18 февраля псковичей приглашают на детский праздник в «С-фитнес»
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове
26 января 2017
Всемирно известный дизайнер Алина Герман запускает специальный образовательный проект в Пскове 2
День студента в Пскове (ВИДЕО)
25 января 2017
День студента в Пскове (ВИДЕО)
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
25 января 2017
Конкурс «Сытый студент» прошел в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
24 января 2017
Сегодня ПАИ разыграет два билета на концерт Александра Серова
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники
18 января 2017
Псковский Кремль вошел в топ-20 самых популярных музейных комплексов России в новогодние праздники 3
Семеро россиян выиграли в лотерею по миллиону в канун Нового года
11 января 2017
Семеро россиян выиграли в лотерею по миллиону в канун Нового года

Идет загрузка...