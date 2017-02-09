13 пожаров произошли в Великих Луках за месяц

09:48, 10 февраля 2017, ПАИ

В январе в Великих Луках произошли 9 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации приборов отопления, газового оборудования, а также 4 поджога. Об этом доложил и. о. начальника отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Максим Степанов на ежемесячном общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Гибели людей на пожарах не зафиксировали.

Также за месяц в городе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отметил председатель комитета по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин, все городские службы, отвечающие за жизнеобеспечение города, работали в штатном режиме.

По словам и. о. первого заместителя главы администрации города Юрия Власюка, хотя в январе и отмечалось значительное понижение температуры, отопительный сезон проходит без срывов и аварий, оборудование котельных работает удовлетворительно. Информируя участников совещания о работе жилищно-коммунальной сферы города в зимних условиях, он также сообщил, что не было аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя систем коммунального водоснабжения и водоотведения, и ухудшения качества питьевой воды. Техника МУП «ДСУ» работает в штатном режиме. Ночью для поддержания дорог в исправном состоянии работают пескоразбрасыватели, снегоочистители, грейдеры, трактора, самосвалы и снегопогрузчик. Проезжую часть начинают чистить сразу после завершения снегопада или выпадения каждых пяти сантиметров снега. В городе производится обрезка деревьев, регулярно в скверах производится расчистка от снега и наледи лестниц, ступеней и пешеходных дорожек.