0
17:35
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
11:35
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
18:10
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
17:35
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
17:16
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
19:58
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
09:39
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
Еще новости
Происшествия

13 пожаров произошли в Великих Луках за месяц

В январе в Великих Луках произошли 9 пожаров из-за неосторожного обращения с огнем, нарушения правил устройства и эксплуатации приборов отопления, газового оборудования, а также 4 поджога.  Об этом доложил и. о. начальника отдела надзорной деятельности по городу Великие Луки Максим Степанов на ежемесячном общегородском совещании, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Гибели людей на пожарах не зафиксировали.

Также за месяц в городе не произошло никаких чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отметил председатель комитета по вопросам ГО, ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин, все городские службы, отвечающие за жизнеобеспечение города, работали в штатном режиме.

По словам и. о. первого заместителя главы администрации города Юрия Власюка, хотя в январе и отмечалось значительное понижение температуры, отопительный сезон проходит без срывов и аварий, оборудование котельных работает удовлетворительно. Информируя участников совещания о работе жилищно-коммунальной сферы города в зимних условиях, он также сообщил, что не было аварийных ситуаций, связанных с выходом из строя систем коммунального водоснабжения и водоотведения, и ухудшения качества питьевой воды. Техника МУП «ДСУ» работает в штатном режиме. Ночью для поддержания дорог в исправном состоянии работают пескоразбрасыватели, снегоочистители, грейдеры, трактора, самосвалы и снегопогрузчик.  Проезжую часть начинают чистить сразу после завершения снегопада или выпадения каждых пяти сантиметров снега. В городе производится обрезка деревьев, регулярно в скверах производится расчистка от снега и наледи лестниц, ступеней и пешеходных дорожек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти
09 февраля 2017
Псковский областной суд снял с Константина Вилкова запрет занимать должности во власти 10
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
09 февраля 2017
В Пскове мошенник под видом платной диспансеризации обманывает пенсионеров
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
07 февраля 2017
Администрация Псковской области взяла под контроль ситуацию с обманутыми покупателями квартир в жилкомплексе «Европа»
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму
07 февраля 2017
В невельском баре 33-летний мужчина в ходе конфликта с другим посетителем получил смертельную травму 1
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области
07 февраля 2017
Хакеры из Туниса взломали сайт федерации шахмат Псковской области 2
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
06 февраля 2017
В Великих Луках убившего собутыльника пенсионера направят на принудительное лечение
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку
06 февраля 2017
В Пскове ищут пропавшую 18-летнюю девушку 3
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения
05 февраля 2017
Пожилая жительница Бежаницкого района погибла из-за неосторожного курения

Идет загрузка...