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На великолукской заправке задержали москвича, повторно севшего за руль пьяным

В Пскове и Великолукском районе дорожная полиция установила нетрезвы водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в областном центре днем 9 февраля на улице Советской полицейские остановили автомобиль «Фиат». Выяснилось, что им управлял 28-летний горожанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. А в Великолукском районе на АЗС, расположенной по трассе «Балтия», за рулем автомобиля «Форд» находился нетрезвый 32-летний житель Московской области. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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