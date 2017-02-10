Полиция рекомендует псковичам предостеречь подростков от игры «Беги или умри!»

09:54, 10 февраля 2017, ПАИ

Полиция рекомендует псковичам предостеречь подростков от игры под названием «Беги или умри!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Суть этой смертельно опасной забавы заключается в том, что ребёнок перебегает дорогу как можно ближе перед движущимся транспортным средством. При этом другие ребята снимают происходящее на сотовый телефон, а потом выкладывают видеозапись в социальных сетях. Чем могут закончиться подобные «забеги» - участники не задумываются. Как считают психологи, зачастую они до конца даже не осознают, что жизнь, увы, не бесконечна», - сказали в ведомстве.

Там также отметили, что сообщения об этой новомодной затее начинают все активнее распространяться в соцсетях, идея позаимствована из одной американской видеоигры.

В информациях из различных регионов страны приводятся уже примеры о первых пострадавших. По имеющимся данным, в Псковской области подобных происшествий пока не зарегистрировано.

Тем не менее, родителям и педагогам советуют обратить пристальное внимание на данную проблему, а водителям автотранспорта - строго следовать Правилам дорожного движения и соблюдать бдительность.