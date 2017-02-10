Участников из четырёх областей соберет киберфестиваль в Пскове

11:20, 10 февраля 2017, ПАИ

25 февраля в спортивно-развлекательном парке «Простория» пройдет молодежный турнир Псковской области на «Кубок Ростелекома». Как сообщили Псковскому агентству информации в ПАО «Ростелеком», мероприятие проводится с целью военно-патриотического воспитания молодежи, знакомства молодежи со службой в вооружённых силах в игровой форме, популяризации молодежных культур, компьютерного спорта и новинок цифровых услуг связи.

Мероприятие соберет любителей игровой индустрии и кибер-соревнований Псковской области, а также гостей из Московской, Ленинградской и Новгородской областей. Организаторами фестиваля выступает ПАО «Ростелеком», Федерация компьютерного спорта Псковской области, СРП «Простория» при поддержке Управления культуры администрации города Пскова и компании GIGABYTE.

На киберфестивале спортсмены будут соревноваться в популярных игровых дисциплинах: CS:GO, DOTA 2, FIFA 17, Hearthstone, League of Legends, World of tanks и Dance Central . Общий призовой фонд фестиваля составит более 50 тысяч рублей.

«Турниры по компьютерному спорту в Пскове, уже превратились из обычных соревнований в настоящий фестиваль молодёжных культур. Турнир дает возможность молодёжи продемонстрировать свои навыки, самоутвердиться, порадовав результатами не только себя, но и друзей и близких. Каждый раз мы ставим себе новую планку и стараемся улучшать мероприятие не только в количественном плане, но и в качестве проведения. В этом году на киберфестивале «Кубок Ростелекома» для всех участников и зрителей мы готовим интересную программу, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе», – отметил руководитель Псковского областного отделения Федерации компьютерного спорта России Василий Демидов.

На мероприятии компания «Ростелеком» организует интерактивную демо-зону, в которой посетители смогут протестировать услугу «Интерактивное телевидение». Все, кто подаст заявки на подключение услуг связи компании в день проведения фестиваля, получат сувениры от «Ростелекома». Также все желающие могут поиграть на приставках PlayStation 4 и X-box One.

Кроме того, в рамках киберфестиваля будет организована выставка оружия Первой и Второй мировой войны из фондов военно-исторического музея города Острова, а также экспозиция современной военной техники, знакомство с которой проведут специалисты 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Также для зрителей и гостей турнира, помимо трансляций виртуальных сражений, будет работать множество интерактивных площадок: игровая зона, настольные и интеллектуальные игры. Участников и зрителей турнира ждёт впечатляющее зрелище: конкурс авторских костюмов по мотивам фильмов, видеоигр и комиксов «Косплей» от сообщества «ПАФ».

Всех желающих приглашают на официальное открытие киберфестиваля «Кубок Ростелекома», которое состоится 25 февраля в 13:00 в спортивно-развлекательный комплексе «Простория» по адресу: город Псков, Иркутский переулок, дом 2. Вход бесплатный.

С подробной программой киберфестиваля можно ознакомиться в официальной группе https://vk.com/cuprostelecom.