Сайт с «убитыми дорогами» начнет работу 14 февраля

10:00, 10 февраля 2017, ПАИ

9 февраля в центральном штабе народного фронта создатель движения «Убитые дороги» депутат Государственной Думы РФ от Псковской области Александр Васильев представил новый проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Александра Васильева, главной целью проекта является учет мнения граждан при ремонте дорог.

«Мы видим необходимость усиления взаимодействия с органами власти для оперативного устранения дорожных дефектов, влияющих на аварийность. Мы готовим для неравнодушных граждан простые инструменты», - пояснил он.

Как рассказал Александр Васильев, сайт предназначен для обозначения участков дорог, которые, по мнению людей, должны быть отремонтированы. На сайте будет доступно голосование и создан народный рейтинг дорог. Этот рейтинг будут передавать в администрации субъектов и городов.

«С июня мы запустим мобильное приложение для сбора информации о дорожных дефектах. Во вторник в ТАСС будем проводить презентацию сайта. Сейчас в региональных отделениях ОНФ готовятся к презентациям проекта на местном уровне, а в марте начнётся дорожная инспекция ОНФ по Югу и Кавказу. Создавайте свою карту убитых дорог. Система учёта активности участников проекта позволит нам найти новых активистов и тем самым усилить контроль за ремонтом дорог.» - добавил Александр Васильев.

Запуск запланирован на 14 февраля. Сейчас сайт не функционирует, а на главной странице размещен таймер с обратным отсчетом.