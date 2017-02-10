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Общество

Зампрокурора области встретится с жителями Пыталовского района

16 февраля заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Сергей Левшаков организует личный прием граждан в Пыталовском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Встреча пройдет в 17:00 в прокуратуре района по адресу: город Пыталово, улица Красноармейская, 37.

Чтобы попасть на прием к заместителю прокурора накануне необходимо обратиться к прокурору Пыталовского района Алексею Никитину с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

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