Пскович украл электроинструменты из городской бани в Печорах

10:12, 10 февраля 2017, ПАИ

Следственный отдел МО МВД России «Печорский» возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктами «б», «в» части 2 статьи 158 «Кража» УК РФ, по факту хищения электроинструментов из помещения городской бани в Печорах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных по уголовному делу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 28-летний житель Пскова. В результате осуществленных мероприятий в областном центре установили место сбыта краденого имущества, при обыске похищенные электроинструменты изъяли.

В этой связи полиция предупреждает граждан о недопустимости приобретения бывших в употреблении электроинструментов у незнакомых лиц. Следует помнить, что за приобретение имущества, добытого преступным путем, в соответствии со статьей 175 «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем» УК Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.