Псковский омбудсмен обсудил с председателем арбитражного суда вопросы банкротства физлиц

11:00, 10 февраля 2017, ПАИ

В процессе подготовки ежегодного доклада о соблюдении прав человека на территории Псковской области в 2016 году уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов встретился с председателем Арбитражного суда Псковской области Федором Тимаевым. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы, правоприменительной практики федерального закона о банкротстве физических лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Стороны пришли к единому мнению, что при осуществлении банкротства физических лиц необходимо принимать во внимание положения Конституции России, чтобы права одних граждан не нарушали права других. Они также пришли к выводу, что в законах России должна быть использована практика зарубежных стран, чтобы гражданин-банкрот принимал активные меры по расчетам со своими кредиторами, особенно физическими лицами, а также не предпринимал действий, направленных на сокрытие своего имущества и финансовых средств, не участвовал через подставных лиц в деятельности коммерческих организаций, получая от этого неконтролируемый кредиторами доход.

Все его доходы и расходы в период банкротства должны быть прозрачны для кредиторов и могут быть проверены компетентными органами в целях противодействия умышленного уклонения от погашения кредиторской задолженности.