В Псковской городской Думе 7-го созыва будет больше одномандатников

10:23, 10 февраля 2017, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы изменили принцип формирования представительного органа муниципалитета. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с 78-й сессии гордумы. В следующем, 7-м созыве Думы будет 15 депутатов-одномандатников (вместо 13 ранее) и 10 депутатов, избранных по партийным спискам (вместо 12, соответственно).

Глава Пскова Иван Цецерский напомнил, что данный вопрос был предметом рассмотрения на публичных слушаниях и обсуждался в комитетах гордумы и на фракциях. А кроме того, прошёл согласование в прокуратуре. По мнению главы, внесенные поправки «улучшат работу депутатов с населением».

Иван Цецерский также поставил на голосование предложение депутата от партии «Яблоко» Артура Гайдука увеличить число депутатов гордумы до 30, и избирать 15 из них по одномандатным округам и 15 – по спискам. Однако за него проголосовали только 4 человека, 7 были против, ещё 9 воздержались. «Предложение не проходит», - констатировал глава города.

Расклад «15 на 10» поддержали 17 парламентариев, четверо были против.