За 10 лет в Псковской области выдали более 31 тысячи сертификатов на маткапитал

10:44, 10 февраля 2017, ПАИ

За 10 лет в Псковской области выдали более 31 тысячи сертификатов на материнский капитал, в том числе 649 - в 2016 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Пенсионного фонда России, сертификаты начали выдавать в начале 2007 года, за это время размер маткапитала вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

19 тыс. 600 жителей региона распорядились средствами маткапитала на общую сумму 6,4 млрд рублей, из них 17 тыс. 133 человек направили средства на улучшение жилищных условий, на сумму 6,3 млрд рублей, 2 тыс. 451 - на обучение детей на сумму 66,9 млн рублей, 16 - на накопительную пенсию матери на сумму 4 млн рублей. В 2016 году органы ПФР принимали заявления на выплату 25 0тысяч рублей из средств материнского капитала. В Псковской области 10 тыс. 575 семей (около 40 % от общего количества владельцев сертификатов, имеющих право на выплату) получили единовременную выплату из средств МСК общую сумму 254,9 млн рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн российских семей. Более половины из них уже полностью использовали его средства. Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза Пенсионный фонд выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 году - по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Самое популярное направление использования материнского капитала – улучшение жилищных условий. За все время действия программы благодаря материнскому сертификату жилищные условия улучшили 4,2 млн российских семей.

На обучение детей Пенсионный фонд принял 380 тысяч заявлений и 3,3 тысяч заявлений на перевод средств на накопительную пенсию мамы. По новому направлению – социальная адаптация детей-инвалидов, которое стало доступно со второй половины прошлого года, ПФР также начал получать заявления, пока их порядка 50.

Теперь подать заявление на получение сертификата, а потом на распоряжение его средствами можно в личном кабинете на сайте ПФР.

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что для вступления в программу материнского капитала есть еще два года – для получения права на МСК необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.