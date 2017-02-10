Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ

10:29, 10 февраля 2017, ПАИ

Прокурор Псковской области Сергей Белов обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции руководителя надзорного органа, которая проходит сегодня, 10 февраля.

«Я через вас обращаюсь к Гавунасу: пожалуйста, ваше право, прийти, заявить, что я невиновен – так же, как Гуцериев пришёл. Есть определённые юридические правила, по которым нужно действовать – и их никому нарушать не дано», - заявил прокурор.

Сергей Белов также рассказал, что недавно к нему на приём приходили с разницей в несколько дней несколько известных в городе людей. По его словам, один из них попросил разрешения не снимать верхнюю одежду, хотя в здании прокуратуры тепло. В связи с этим прокурор предположил, что под одеждой у человека была записывающая аппаратура для последующего отчёта – этот человек расспрашивал о «деле Гавунаса». Другой гость в конце встречи попросил разрешения сделать селфи с Сергеем Беловым в его кабинете. По словам Сергея Белова, он прямо спросил у посетителя: «Это вам всё надо для отчёта перед некоторыми людьми?»

«Дело расследуется не 5 лет, оно приостановлено. Это Гавунас находится в бегах 5 лет и через адвокатов выстраивает свою линию защиты», - пояснил прокурор области. «Он может быть сидит и думает: вот Гуцериев, теперь поэт-песенник: он же тоже, когда дело возбудили, уехал, потом возместил ущерб, дело было прекращено…» - добавил Сергей Белов.

Прокурор рассказал, что один из посетителей прямо спрашивал: «Если Гавунас заплатит ущерб – дело прекратят или нет?» «То есть, может он сидит и прикидывает, что заплатит ущерб, приедет…» - пояснил Сергей Белов.