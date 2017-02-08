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Экономика

Депутатов гордумы удивило большое количество поправок в бюджет Пскова

Депутатов удивило большое количество поправок в бюджет Пскова на 2017 год, который действует чуть больше месяца. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передаёт с 78-й сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 10 февраля.

Председатель комитета гордумы по бюджету, налогам и финансовому контролю Евгений Самуйлов заявил, что членов его комитета не смущает суть предлагаемых поправок, но «смущает их количество». «28 декабря мы принимали бюджет на 2017 год. На сегодня формально прошёл месяц. Честно говоря, не хочется ставить под сомнение качество планирования у главных распорядителей расходов», - сказал он.

«Такое количество поправок! – поддержал коллегу глава Пскова Иван Цецерский. - Очень сложно представить, чтобы за это время столько изменилось».

 Кроме того, Иван Цецерский напомнил, что одна из поправок предполагала снятие 20 млн рублей со статьи ремонта дворовых территорий и подъездов к ним для погашения кредиторской задолженности по содержанию улично-дорожной сети в 2016 году. «Предлагаем взять деньги с содержания улично-дорожной сети с последующим их туда возвращением», - сообщил глава города. За это депутаты и проголосовали.

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