Гордума отменила «забытый» документ о размещении рекламных конструкций в Пскове

10:46, 10 февраля 2017, ПАИ

Псковская городская Дума признала утратившим силу своё решение от 15 июля 2011 года «Об утверждении Концепции размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Псков».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, перед голосованием по данному вопросу председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Пскова Лариса Морозова пояснила, что отмена документа связана с произошедшими с момента его принятия изменениями в федеральном законодательстве.

«Есть другой муниципальный нормативный акт, есть «Закон о рекламе» - теперь этими документами регулируется всё, что касается установки рекламных конструкций, - отметила Лариса Морозова. - Новый документ есть, а старый - забыли отменить».