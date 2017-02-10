Великолучанку будут судить за кражу денег у нового знакомого в кафе

11:21, 10 февраля 2017, ПАИ

Следователи следственного отдела МО МВД России «Великолукский» закончили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в хищении денег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 24 ноября 2016 года две подруги решили провести время в одном из кафе в Великолукском районе. Там 35-летние гражданки познакомились с двумя мужчинами, и в ходе общения во время распития спиртного один из них решил наглядно продемонстрировать участникам застолья свои финансовые возможности и показал имевшиеся у него деньги. Позднее одна из женщин воспользовалась тем, что их новые приятели заснули, похитила из сумки одного из них 57 тыс. 845 рублей и скрылась.

Подозреваемая была в кратчайший срок установлена и задержана. Она призналась в совершенном преступлении. Следователи МО МВД России «Великолукский» по делу собрали достаточную доказательную базу. Похищенные денежные средства изъяли и вернули потерпевшему.

Данное уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.