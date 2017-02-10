В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности

11:05, 10 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности. Об этом заявил прокурор региона Сергей Белов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

С. Белов рассказал, что многие его спрашивают, почему так произошло, неужели растёт коррупция. По его словам, федеральный законодатель ориентирует прокуратуру на выявление крупных взяток, однако необходимо бороться со взяточничеством любого уровня.

Он привёл пример, когда на селе в другом регионе у человека была гангрена, а «талантливый хирург», который был матёрым взяточником, сказал родственникам, что если ногу не отрезать в течение трех часов, то больной умрёт. Для проведения операции он потребовал взятку, а когда родственники сказали, что таких денег у них нет, предложил им продать корову, и они решили так и сделать.

«Тут не крупная взятка, ну тысяч 8-10 если даже – разве человеку простому от этого легче? - резюмировал прокурор. - Возможно, в нашем субъекте уровень жизни очень невысок, и, соответственно, уровень взяток невысок, наверное, этим и объясним рост количества расследований по делам коррупционной направленности».

В свою очередь прокурор по надзору за соблюдением антикоррупционного законодательства сообщил, что сотрудники правоохранительной системы, четыре муниципальных служащих, в том числе заместитель главы района, - взяткодатели, которые хотели получить зачет, больничный, избежать административной ответственности за нарушение ПДД.