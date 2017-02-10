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Общество

Сергей Белов: Покончившие с собой в Стругах Красных подростки не были «Ромео и Джульеттой»

Прокурор Псковской области Сергей Белов считает, что покончившие с собой в Стругах Красных подростки не были «Ромео и Джульеттой». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 10 февраля, на встрече с руководителями региональных СМИ прокурор отметил, что некоторые СМИ пытались представить погибших как «стругокрасненских Ромео и Джульетту» и сказал: «Мог бы Ромео сказать своей Джульете: «Вот нажмёшь сюда и сдохнешь очень быстро»? Эта фраза, это слово, мне кажется, является определяющим»

«Могу предполагать, что отчим девушки от нее добивался какого-то поведения правильного, когда это было уже поздно, наверное. Моя точка зрения, что она даже ему напоследок мстила, когда говорила, что отчим у неё спецназовец, а они ножичком открыли его сейф с оружием: мол, пусть тебя накажут за ненадлежащее хранение оружия. Наверное, они находились на пике какого-то гормонального взрыва», - добавил Сергей Белов.

Прокурор напомнил про многочисленные жалобы на то, что в ходе операции не были задействованы профессиональные переговорщики и психологи. Однако, по его словам, «там мать переговаривалась». «В конце она спросила: «Ну что, вы выйдете?» Они сказали: «Да, дайте нам несколько минут». А затем через несколько минут спецназ уже пошёл в дом, и они там были уже мертвы», - рассказал он. «Кто лучше матери может вести переговоры?» - высказал свое мнение Сергей Белов.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой

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