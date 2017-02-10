Киноклуб Псковской областной библиотеки приглашает на просмотр драмы «Поэт и царь»

12:12, 10 февраля 2017, ПАИ

11 февраля в 14:00 в киноклубе Псковской областной библиотеки состоится показ историко-биографической драмы «Поэт и царь». Об этом Псковском агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие приурочено к 180-летию со дня смерти русского поэта А. С. Пушкина.

Фильм снят Владимиром Гардиным и Евгением Червяковым на студии «Совкино» в Ленинграде. Картина посвящена последним дням жизни Александра Сергеевича Пушкина.

«Поэт и царь» стал первым историко-биографическим фильмом в истории советского кино после выпущенной несколько ранее ленты «Степан Халтурин» и второй картиной о жизни Пушкина после кинопостановки Гончарова «Жизнь и смерть А. С. Пушкина» 1910 года. Несколько эпизодов фильма снимались в Пскове и Михайловском. Премьера фильма состоялась 20 сентября 1927 года.

В 1968 году режиссёр Александр Гинцбург отреставрировал этот фильм на киностудии имени Горького.

Напомним, что киноклуб организован в Псковской областной библиотеке на базе отдела краеведческой литературы в 2016 году. Программа киноклуба посвящена художественным фильмам о Пскове, о героях псковской земли и картинам, снятым на Псковщине.