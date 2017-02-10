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Политика

Конституционный суд отклонил жалобу Льва Шлосберга на норму областного закона «О статусе депутата»

Конституционный суд России не нашел оснований для принятия иска Льва Шлосберга, оспаривавшего конституционность одной из норм закона Псковской области «О статусе депутата Псковского областного Собрания депутатов», которая позволила лишить его статуса депутата в сентябре 2015 года. Определение Конституционного суда РФ опубликовано от 26 января опубликовано на его сайте

Напомним, что Лев Шлосберг был лишен мандата депутата Псковского областного Собрания, так как согласно закону «О статусе депутата Псковского областного собрания», работающий на профессиональной основе депутат досрочно лишается полномочий за участие в судебном процессе в качестве представителя. В Конституционном суде Лев Шлосберг оспаривал подпункт «б» пункта 1 статьи 4 этого регионального закона.

В определении суда говорится: «Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлосберга Льва Марковича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации», в соответствии с которыми жалоба в Конституционный суд Российской Федерации признается допустимой».

Суд указал на то, что «выбрав возможность осуществления депутатских полномочий на профессиональной постоянной основе, депутат принимает на себя обязанность неукоснительно соблюдать связанные с этими условиями деятельности ограничения», поэтому возможность привлечения его к ответственности вплоть до прекращения полномочий не может рассматриваться как нарушение принципов справедливости и соразмерности.

«Оспариваемое законоположение, допускающее досрочное прекращение полномочий депутата за нарушение ограничений и запретов, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, как само по себе, так и в системе действующего правового регулирования не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте», - говорится в решении Конституционного суда.

Напомним, что Лев Шлосберг был лишен мандата после того, как выступил в суде в качестве представителя автономной некоммерческой организации «Центр социального проектирования «Возрождение», где оспаривал решение Минюста о включении НКО в реестр «иностранных агентов». Отметим, что оспорить это решение сторонникам Шлосберга так и не удалось.

31 января Псковский городской суд принял решение о ликвидации «Возрождения». Рассмотрение дела о закрытии НКО было начато в декабре 2016 года по административному иску Министерства юстиции России.

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