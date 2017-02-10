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К 8 годам тюрьмы приговорили подростка, который ограбил офис и избил кассира в Великих Луках

К 8 годам лишения свободы приговорили подростка, который ограбил офис кредитно-потребительского кооператива в центре города Великие Луки в апреле 2016 года. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Во время нападения девушка-кассир получила множественные травмы, в том числе ножницами и  предметами мебели. Злоумышленник похитил около 800 тысяч рублей, но потратил только около 40 тысяч рублей. Остальные средства нашли у него дома и вернули владельцу. 

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