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Общество

Прокуратура Псковской области ведет проверку по случаям с обманутыми приобретателями квартир

По случаям с обманутыми покупателями квартир в жилом комплексе «Европа» зарегестрировано два обращения, по ним ведется проверка. Об этом сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов в ходе пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. Сергей Белов отметил, что про остальных граждан в прокуратуре ничего не известно и, возможно по ним уже проводилась проверка.

«Тема обманутых долщиков для нас тоже актуальна. Мы до последнего времени как-то в отличие от других регионов держались тут», - добавил он. При этом прокурор заметил, что поскольку договоров долевого строительства заключено не было, юридически факт обмана дольщиков не может подтвердиться, но прокуратура не исключает признаков мошенничества.

Напомним, в результате действий одного из подрядчиков объекта — «Строй-СА» — пострадавшими оказались порядка 30 жителей Псковской области. Они приобретали у этой компании по демпинговым ценам квартиры в жилом комплексе (сделки оформлялись в виде заключения предварительных договоров уступки прав на недвижимость и договорам займа), хотя подрядчик к тому моменту не получил квартиры в собственность по договору с застройщиком. Впоследствии застройщик — фирма, входящая в холдинг ПИК — разорвала с подрядчиком свой договор из-за невыполнения его условий, и в результате квартиры «Строй-СА» так и не получил, а граждане остались без оплаченных квартир. 

Администрация области направила в следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области заявление за подписью вице-губернатора — руководителя аппарата администрации Максима Жаворонкова по признакам мошеннических действий в отношении граждан для проверки изложенных в нем фактов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С подобным заявлением также обратился представитель компании застройщика, депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.
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