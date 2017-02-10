Двое мужчини и женщина попытались обокрасть частный дом в Великих Луках

11:37, 10 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Утром 9 февраля на пульт централизованной охраны межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» поступило сообщение о том, что сработали средства охранной сигнализации частного дома по улице Золотковской.

Сотрудники Росгвардии прибыли к дому через три минуты и обнаружили разбитое стекло в окне и неизвестного мужчину, который попытался скрыться. Для оказания помощи в блокировании объекта и задержании подозреваемого на место происшествия был направлен дополнительный наряд.

В итоге злоумышленник был задержан, также в ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить еще двух лиц, причастных к проникновению в дом. Подозреваемые, мужчины 1988 и 1985 годов рождения, и 29-летняя женщина, для дальнейшего разбирательства доставлены в территориальный отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.