Гордума Пскова дала согласие «Комбинату благоустройства» на совершение крупных сделок

12:01, 10 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 10 февраля, на 78-й сессии сегодня депутаты Псковской городской Думы приняли решение о даче согласия муниципальному предприятию «Комбинат благоустройства» на совершение трех крупных сделок, которые дадут возможность предприятию улучшить финансовое положение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

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Первая предполагает участие в аукционе и заключение контракта на выполнение работ по содержанию объектов зеленого хозяйства на территории Пскова. Вторая сделка касается получения тендерного займа для обеспечения заявки.

Тендерный заем - специальный кредит, получаемый участником электронного аукциона. Третья сделка направлена на получение банковской гарантии для обеспечения исполнения контракта.

Депутаты также добавили, что уставный фонд предприятия составляет 7,9 млн рублей. Сделки, превышающие сумму 791 835 рублей, являются для комбината крупными, и подлежат согласованию с ПГД.