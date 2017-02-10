В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение

11:50, 10 февраля 2017, ПАИ

В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение и пешеходные переходы. Об этом сообщил прокурор области Сергей Белов на пресс-конференции 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как уточнил глава надзорного ведомства, провести ремонт дороги возле нового здания прокуратуры планируется к маю-июню. Соответствующие договорённости есть у прокуратуры и администрации города Пскова.

Сергей Белов подчеркнул, что всё задумано таким образом, чтобы было удобно всем — и пешеходам, и водителям.