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Общество

Артиста симфонического оркестра и замдиректора лицея № 8 наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

Медалью «За заслуги перед Псковом» будут награждены артист симфонического оркестра высшей категории Александр Чернявский и заместитель директора многопрофильного лицея № 8 Вера Деричева. Такое решение приняли сегодня, 10 февраля, депутаты Псковской городской Думы на 78-ой сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Заслуженный работник культуры РФ Александр Владимирович Чернявский с 1998 года работает в должности артиста симфонического оркестра. «Главная задача, которую он ставить перед собой - это неуклонно повышать качество музицирования, он с большой ответственностью относится к своей миссии - просветительству среди подрастающего поколения», - так характеризуют артиста коллеги. За время работы в оркестре Александр Чернявский участвовал в подготовке и исполнении целого ряда новых программ, в том числе в сотрудничестве с солистами и коллективами ведущих музыкальных театров. Заслуги Александра Чернявского отмечены почетными грамотами Министерства и Комитета по культуре, администрации Псковской области.

Заместитель директора многопрофильного лицея № 8 Вера Деричева имеет педагогический стаж 46 лет, награждена нагрудным значком «Отличник народного просвещения», удостоена звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». «Под руководством Веры Деричевой была разработана и апробирована модель нового образовательного учреждения милицейско-правового профиля, модель предпрофильной подготовки и профильного обучения, модель педагогической системы гражданского обазования. Сейчас Вера Деричева является куратором и идейным вдохновителем проекта «МПЛ № 8» - центр гражданско-правового образования и социализации», - сообщили в образовательном учреждении.

Кроме того, на сессии депутаты поддержали вопрос о награждении почетной грамотой Псковской городской Думы народного коллектива вокальной студии «Город детства» Городского культурного центра и его руководителей Натальи Пономаревой и Елены Усотльцевой, режиссера Дома офицеров Анны Дмитриевой, а также работников муниципального предприятия Пскова «Горводоканал».

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