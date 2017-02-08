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Экономика

Муниципальные предприятия Пскова теперь будут выступать заказчиками по закупкам

Муниципальные унитарные предприятия Пскова теперь будут самостоятельно выступать заказчиками при проведении закупок. Соответствующие поправки Псковская городская Думы на сессии 10 февраля внесла в Решение «Об уполномоченных органах местного самоуправления муниципального образования «Город Псков» на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, осуществления контроля в сфере закупок и об утверждении Положения о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Псков».

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета социально-экономического развития администрации Пскова Марк Степаненков пояснил депутатам, что изменения связаны с 44-ым федеральным законом, по которому теперь предстоит работать и муниципальным унитарным предприятиям.

Депутат Дмитрий Барабанов заявил: «Принятие этих поправок толкает наши муниципальные предприятия к тому, что они будут втянуты механизм закупок. Кроме того, получается, что каждая закупка муниципального предприятия будет проходить через распоряжение главы Пскова.

К началу второго квартала мы получим огромное количество заявок от муниципальных предприятий. Мы этим решением ставим работу муниципальных предприятий в ступор». Он подчеркнул, что теперь предприятиям нужны специалисты по 44-му закону и они должны пройти обучение. «Да, будут ошибки, но их совершают все, кто работает», - сказал Дмитрий Барабанов.

«То, что у нас муниципальные  предприятия включаются в бюджетный процесс, – это решение принято на федеральном уровне. Что касается специалистов, то они будут обучены», - ответил депутату Марк Степаненков. Он добавил, что ошибки возникают из-за того, что 44-й ФЗ «очень живой, в него вносятся изменения», за которыми не все успевают следить, но заверил, что его комитет в этом плане «держит руку на пульсе».

Парламентарий Валерий Лесников предложил послушать мнение руководителей муниципальных предприятий, от лица которых на сессии выступил депутат гордумы, директор Горводоканала Константин Болотин.  Он обратился с просьбой изменить схему согласования закупок – сократить количество инстанций, которые необходимо пройти, а также поднял вопрос о штрафах за ошибки при проведении закупок. «По оформлению техзадания – это риски муниципальных предприятий, по оформлению общего пакета документов  комитет несёт ответственность вместе с муниципальным предприятие. В итоге на всех участников накладывается штраф», - отметил Константин Болотин.

«На первое время нам действительно нужна помощь в оформлении конкурсной документации», - добавил он.

Парламентарий Григорий Стороненков предложил всё же организовать обучение сотрудников предприятий по работе с 44-м законом. На это Марк Степаненков ответил, что обучение будет проведено, но, возможно, специалисты уже и прошли его.

Тогда Дмитрий Барабанов предложил вовсе снять вопрос с рассмотрения и доработать его.

На это глава администрации Пскова Игорь Калашников заметил, что как бы не было тяжело, но исполнять федеральный закон нужно.  «Всем не просто, всем надо учиться. Не вижу причины откладывать. Сейчас идёт спокойная работа, работа настраивается. Да шероховатости есть. 44-й закон – это трудно, но с ним работают все, и мы никуда не денемся. Всё в жизни меняется и переходить придётся», - резюмировал он.

В итоге депутаты согласовали предложенный документ.

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