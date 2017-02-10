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Общество

В текущем эпидсезоне в Псковской области зарегистрировали 40 случаев заболевания гриппом

В текущем эпидсезоне в Псковской области зарегистрировали 40 случаев заболевания гриппом. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Нестерука, на данный момент наблюдается интенсивный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он напомнил, что за прошедшую неделю в Псковской области ОРВИ выявили у 5 тыс. 316 человек. В областном центре заболеваемость превысила недельный эпидемический порог на 26,4% за счет детей 3-6 лет и населения старше 15 лет. Заболели 2 тыс. 527 человек, в том числе 1 тыс. 569 детей.

В двух школах, в 68 классах 23 школ, одном дошкольном учреждении и 9 группах в 5 детских садах в связи с отсутствием более 20% детей приостановлен на 7 дней образовательный процесс. «Пока вопрос о необходимости приостановки процесса обучения во всех школах мы не ставим», - добавил Александр Нестерук.

Он также рассказал, что за предыдущую неделю специалисты Роспотребнадзора провели 25 исследований, в 3-х случаях обнаружили вирусы гриппа H3N2.

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