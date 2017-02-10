16-17 февраля в Псковской области отметят День российских студенческих отрядов

14:25, 10 февраля 2017, ПАИ

16-17 февраля в Псковской области пройдут мероприятия, посвященные празднованию Дня российских студенческих отрядов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Великие Луки.

Запланированы встречи актива студенческих отрядов с представителями органов власти Псковской области и ветеранами движения, презентации деятельности студотрядов и социальных проектов, обсуждение перспектив развития движения студотрядов Псковской области, официальный старт информационной кампании по набору в отряды 2017 года, награждение наиболее отличившихся участников движения.

В Пскове мероприятие пройдет 16 февраля в 15:00 в Псковском государственном университете, а в Великих Луках - 17 февраля в 12:00 в Великолукской государственной сельскохозяйственной академии.

Организатором мероприятий выступает Государственное управление образования Псковской области совместно с Псковским региональным молодежным общественным движением «Союз студенческих отрядов».

Студенческий отряд – это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования различных форм обучения, изъявивших желание в свободное от учебы время трудиться в различных отраслях хозяйства, выполняющих общую производственную задачу и одновременно реализующих общественно полезную программу. Помимо работы, в свободное от учебы время, участники студенческих отрядов реализуют добровольческие и социальные проекты.

Ежегодно от 400 до 500 студентов Псковской области принимают участие в деятельности студенческих отрядов: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, волонтерских, специализированных.