Александр Нестерук: Вирус гриппа, три дня назад циркулировавший в Нью-Йорке, может спокойно перейти и в Псков

12:38, 10 февраля 2017, ПАИ

«Вирус гриппа, три дня назад циркулировавший в Нью-Йорке, может спокойно перейти и в Псков», - пояснил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 10 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, «никто не дает никаких гарантий по вакцине»: есть случай, когда прошедший вакцинацию пскович все-таки заболел. Тем не менее, заявил Александр Нестерук, «мы проверяем все, к вакцине как правило претензий не бывает, организм человека может неправильно реагировать, у каждого разный защитный механизм, иммунитет, но в таких случаях, как правило, материал отправляется на исследование в центр».

Он добавил, что «вирус гриппа очень изменчив». «Мы прививаем в итоге уже «неактуальными» вакцинами. Те вирусы, которые в южном полушарии в летний период были активны, они потом приходят к нам», - пояснил санитарный врач.

«Нужно проводить работу по вакцинации населения, чтобы каждый мог довериться тому, что вакцина защитит его от гриппа», - резюмировал Нестерук. По его словам, в этом сезоне в Псковской области были привиты от гриппа порядка 200 тысяч человек, этот результат предполагается повторить и в следующем.