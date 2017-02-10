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Общество

В январе 83 псковича заявили о нарушении прав потребителей

В январе на «горячую линию» Управления Роспотребнадзора по Псковской области поступили 102 обращения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, основными темами звонков граждан были санитарно-эпидемиологическое благополучие (19 обращений) и защита прав потребителей (83).

На нарушение правил продажи отдельных видов товаров пожаловались 69 псковичей, в том числе продовольственных товаров (2 обращения); текстильных, трикотажных швейных и меховых товаров и обуви (17), технически сложных товаров (30), парфюмерно-косметических товаров (1), автомобилей (1), изделий из драгоценных металлов и камней (1), лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (1), мебели (5), строительных материалов и изделий (5); непродовольственных товаров (5).

О нарушении прав потребителей при выполнении работ, оказании услуг заявили 14 человек. * из них оказались недовольны бытовыми услугами, по 2 – транспортными, услугами связи и медицинскими.

3 обращения касались питьевой воды и питьевого водоснабжения населения, 13 - условий проживания в жилых помещениях, 2 - эксплуатации транспорта, 1 - атмосферного воздуха.

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