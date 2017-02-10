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Общество

Пострадавший на пожаре в Дновском районе мальчик находится в коме

5-летний мальчик, получивший серьёзные травмы в результате пожара в частном доме в деревне Морино Дновского района, находится в коме. Как стало известно Псковскому агентству информации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, пожар произошёл 21 января. В результате 5-летний мальчик получил ожоги 2 и 3 степени (около 70%), а 4-летний ребёнок, который также был в здании, погиб.

Пострадавшего направили в ожоговый центр Санкт-Петербурга, из Пскова его транспортировали из Пскова посредством санитарной авиации МЧС, на вертолёте Ми-8. В полёте ребенка сопровождали врачи, в том числе детский реаниматолог. 

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