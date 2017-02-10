Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области

12:49, 10 февраля 2017, ПАИ

Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Государственный комитет по здравоохранению и фармации.

Так, штат Пушкиногорской межрайонной больницы пополнился хирургом — специалистом из Новгородской области. А из Забайкальского края переехали сразу два медработника — психиатр-нарколог и участковый терапевт. Они теперь работают в Стругокрасненском районе. Помимо них в сельские медучреждения региона ожидается приезд еще шести врачей.

Все они получат государственную меру поддержки в размере 1 млн рублей. Эту сумму выплачивают врачу, пожелавшему приехать жить и работать в сельскую местность, в рамках федеральной программы «Земский доктор». При этом 40% «подъемных» финансирует областной бюджет.

Всего за время действия федеральной программы штат районных медицинских специалистов Псковской области пополнился на 34 человека, из них шесть человек переехали в сельскую местность в прошлом году.

Привлекать врачей на работу в районы помогает тесное взаимодействие регионального комитета здравоохранения со средствами массовой информации, а также размещение сведений о программе «Земский доктор» на сайтах комитета и больниц, отметили в ведомстве.

Добавим, что Федеральная программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года. За первый год сельские здравпункты России пополнились на 8 тыс. специалистов. Всего за время действия программы в российские села было привлечено около 20 тыс. докторов.