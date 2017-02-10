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Общество

Небольшой снег и до -11 градусов ожидается в Псковской области в субботу

11 февраля на территории Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -6 до -11 градусов, днем - от -3 до -8.

Атмосферное давление ожидается выше нормы.

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