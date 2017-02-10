В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь

13:18, 10 февраля 2017, ПАИ

В Государственную Думу внесен федеральный законопроект, запрещающий делать скидки на алкогольную продукцию.

Согласно документу, опубликованному на сайте Госдумы, применение любых скидок на алкоголь не допускается. Запрет также касается и распространения алкогольной продукции среди населения бесплатно, в том числе в виде подарков.

«Доступная цена алкоголя является одной из причин алкоголизма в России. При этом проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом приобретения алкогольной продукции. Скидки, которые порой достигают 40-50 процентов, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления. Применение таких методов стимулирования продаж как скидки и акции, которые проводятся практически постоянно в подавляющем большинстве торговых точек, заставляет потребителя приобретать не нужный ему на самом деле товар», — говорится в проекте закона.