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Политика

Сенаторы Елена Бибикова и Александр Борисов рассказали о работе в верхней палате парламента

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Борисов и член Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сегодня, 10 февраля, рассказали журналистам об промежуточных итогах работы в верхней палате Федерального Собрания Российской Федерации и планах на этот год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на пресс-конференции они рассказали о направлениях деятельности в Совете Федерации и совместной работе с органами исполнительной и законодательной власти региона.

Елена Бибикова отметила, что в поле ее деятельности в Совете Федерации — вопросы социальной политики, пенсионного законодательства. Она особо подчеркнула важность принятия в минувшем году Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года и Плана реализации первого этапа до 2020 года. «Эта тема актуальна, так как наблюдается процесс старения населения, как в России, так и во всем мире. Если в 1981 году в стране было 27 млн пенсионеров, то сегодня около 43 млн, поэтому основная задача — как можно дольше поддерживать активное долголетие людей, чтобы они были заняты и востребованы. Второй приоритет — обеспечить меры поддержки для тех, кто в них нуждается», — сказала она.

В свою очередь Александр Борисов, как куратор молодежной политики в верхней палате парламента, отметил, что в текущем году сосредоточит внимание на законодательной инициативе по волонтерству. По его мнению, данный законопроект необходим для того, чтобы помочь людям в их добрых начинаниях и снять возможные административные барьеры. Кроме того, на повестке дня — разработка актуального проекта закона, своего рода «дорожной карты» в отношении самозанятого, но официально не трудоустроенного населения. Для таких людей предполагается предусмотреть мораторий на определенный период на уплату налогов. Главная задача — вывести таких граждан из теневого сектора экономики, пояснил сенатор.

Также в минувшем году с участием сенаторов от Псковской области в Совфеде была проведена работа с законопроектом по детскому отдыху.

В планах сенаторов на текущий год — продолжение работы в рамках начатых инициатив, постоянный контакт с регионом по вопросам туризма, молодежной политики, приграничного сотрудничества, социальной политики. В частности, по внесению поправок к законопроектам в отношении детей-подкидышей и детей, оставшихся без попечения родителей. Елена Бибикова пояснила, что дети-подкидыши ограничены в правах на получение пенсии по потере кормильца, и их права на эту меру господдержки предстоит законодательно закрепить.

В июне сенаторы примут участие во всероссийском социальном форуме в Москве, где будут представлены лучшие практики социального обслуживания старшего поколения. На площадках будет представлен опыт регионов и сенаторы рассчитывают, что Псковской области обязательно поделиться с участниками форума огромным положительным опытом социальной работы.

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