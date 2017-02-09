Псковские филофонисты соберутся на заседание 12 февраля

14:50, 10 февраля 2017, ПАИ

12 февраля в 14:00 в Псковской областной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) состоится очередное заседание клуба филофонистов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«У кого не было проигрывателя? Наверно, были у всех. И пластинки - с музыкой, песнями, сказками и так далее. У кого какие любимые пластинки были? У кого необычные? По утрам включали проигрыватель, все просыпались. Родители слушали сборник «Российская эстрада», дети - «Бременских музыкантов». Сказка для детей «Приключения Буратино», которую, как я позже узнала, исполнил разными голосами только один диктор (меняя скорость пленки) - была затерта до диких хрипов. Вообще, была целая гора сказок. А журнал «Колобок» с синими пластинками, которые вырезались ножницами! Нашли на чердаке старые пластинки, записанные на фотографиях - «Привет с курорта!», с хорошей музыкой. Были и страшные пластинки - из красного и синего винила, полупрозрачные на свет. После детских страшилок их даже не доставали из конвертов, боялись! Чего только не игралось на проигрывателе! Пружина была уже поломанная, приходилось прижимать иглу - клали спичечный коробок сверху. А у вас?» - говорится в анонсе мероприятия.

Организаторы заседания также отметили, что виниловые пластинки у каждого человека вызывают практически одинаковые ассоциации – проигрыватели-вертушки советских времён, пыльные бумажные конверты с дисками, завалявшиеся на полках, тёплая, шершавая поверхность винила, еле слышный характерный шум в динамиках. Практически все люди считают, что «винил» остался в прошлом, вытесненный с арены звуковой эволюции CD-дисками и mp3. Но есть категория людей, которые не просто знают, но на сто процентов уверены, что «винил» жив и будет ещё жить долго».

«Скептики считают, что «винил» покупают исключительно люди пожилого возраста, чтобы предаться ностальгии у камина, а также снобы или утонченные эстеты. Это утверждение верно, но только отчасти. Основная масса любителей виниловых пластинок – «продвинутая» в музыкальном отношении молодежь. Человечеству, скорее всего, до смерти надоели заменители и суррогаты, поэтому спрос на виниловые пластинки возрос до такой степени, что открылись специализированные интернет-магазины, торгующие этим чудом, - сказали в библиотеке. - Если у вас сохранился дома проигрыватель пластинок – можете слушать любимых исполнителей на нем. А можете купить проигрыватель виниловых пластинок в тех же магазинах (гораздо более современную и качественную звуковоспроизводящую аппаратуру, чем была в 70-80 годы). А лучше приходите в клуб любителей виниловой пластинки! У вас будет возможность рассказать о своей коллекции, познакомиться с коллекцией пластинок, хранящейся в библиотеке! Послушать музыку!»

Кроме того, библиотека примет в дар аппаратуру, виниловые пластинки, ноты, книги по искусству.

Получить дополнительную информацию можно по телефону 72−84−06.