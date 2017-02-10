0
18:04
Дневник фестиваля. День 8-ой (ВИДЕО)
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
20:47
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
14:35
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
20:49
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
10:22
Она растаяла
21:42
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
Еще новости
Культура

В музее-заповеднике «Михайловское» представили итоги пленэра «Пушкиногорье»

10 февраля в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» представили итоги пленэра «Пушкиногорье» для профессиональных художников. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, на выставке-встрече, которая называется «Венок Пушкину», зрителям показали порядка 70 работ десяти авторов с видами заповедника и его окрестностей, а также интерьерами мемориальных домов-музеев.

Председатель Псковского отделения Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации живописец Виктор Лысюк (старший) отметил, что год от года пленэр набирает популярность как среди псковских, так и среди иногородних живописцев и графиков, «и, к сожалению, многим, кто хотел бы принять в нём участие, приходится отказывать из-за того, что гостевые дома музея-заповедника могут принять ограниченное количество проживающих».

«Работать здесь — большая удача, потому что в России не много мест, где настолько концентрированы, настолько богаты самые разные исторические и культурные пласты, где можно получить так много профессиональных и чисто человеческих впечатлений», — поддержал коллегу народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, профессор МГАХИ имени В.И. Сурикова Алексей Суховецкий.

Лидия Токарева отметила, что сегодняшний показ — однодневный, однако работы, которые по окончании пленэра будут переданы их авторами в дар Пушкинскому заповеднику, займут место на выставках, которые музей проводит в регионе, по России и за рубежом. Впрочем, и те «михайловские» картины, которые не получили «музейную судьбу», как показывает практика, часто привлекают особое внимание публики и прессы на выставках самого высокого статуса и представительства, заключила Лидия Токарева. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Дневник фестиваля. День 8-ой (ВИДЕО)
10 февраля 2017
Дневник фестиваля. День 8-ой (ВИДЕО)
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
09 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 7-й
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь»
09 февраля 2017
Юлии Пересильд присудили правительственную премию за «Битву за Севастополь» 6
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
08 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 6-й
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 2-я (ВИДЕО) 5
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
07 февраля 2017
8 февраля в Псков приедет автор проекта «Галопом по России за 80 дней»
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)
07 февраля 2017
Дневник XXIV Пушкинского театрального фестиваля: день 5-й. Часть 1-я (ВИДЕО)

Идет загрузка...