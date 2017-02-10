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В 2016 году в Псковской области пресекли хищения почти 6 млн кВтч электроэнергии

В 2016 году в ходе проверок в сетях филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выявили и пресекли 503 случая безучётного и бездоговорного потребления электроэнергии в производственном и коммунально-бытовом секторе. По данным Управления реализации услуг предприятия, в обход приборов учета в регионе незаконно потребили 5,9 млн кВтч, что на 1 млн кВтч (16,6%) больше, чем в 2015 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Ущерб, причиненный сетевой организации, рассчитывается в соответствии с действующим законодательством. В 2016 году по фактам выявленного неучтенного потребления расхитители электроэнергии компенсировали энергокомпании в общей сложности порядка 11,2 млн рублей.

Кроме того, в минувшем году специалисты всех районов электрических сетей совместно с сотрудниками ОАО «Псковэнергоагент» проводили работу по снятию контрольных показаний с приборов учета и выявлению значительных накопленных задолженностей у потребителей. В общей сложности в минувшем году эти мероприятия позволили выявить почти 25 тыс. фактов наличия значительных просроченных задолженностей. Объем электроэнергии, дополнительно включенный в полезный отпуск, составил 30 млн кВтч.

Рейды и проверки по выявлению неучтёненного потребления электроэнергии проводятся в Псковской области в рамках реализации программы по снижению потерь в сетях «Псковэнерго». В «Псковэнерго» отметили, что 2017 год объявлен в «Россетях» годом борьбы с потерями.

В «Псковэнерго» также напомнили об опасности самовольного подключения к электросетям и неучтенного потребления электроэнергии. Неквалифицированное присоединение приводит к перепадам напряжения в сети, снижению качества электроснабжения, создает пожароопасные ситуации, наносит ущерб бытовой технике и может представлять угрозу для жизни, пояснили в энергокомпании. 

За нарушение правил присоединения к электросетям и потребления электроэнергии предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Обо всех фактах незаконного подключения к электросетям и хищения электроэнергии можно сообщать на телефон доверия энергокомпании в Пскове: (8112) 59-73-45, или единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52.

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