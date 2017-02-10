0
18:19
Мужчина на кухне - 2.0. № 5: Энергичные чебуреки
16:49
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
16:25
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
16:13
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
12:49
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
11:50
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
11:41
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
Еще новости
Общество

Жительница Пыталово заплатила долг по кредиту после того, как приставы завели на неё исполнительное производство

Жительница Пыталовского района оплатила задолженность по кредитным платежам в размере 137 тысяч рублей, не дожидаясь мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

20 января в отношении гражданки судебный пристав-исполнитель ОСП Островского и Пыталовского района Наталья Егорова возбудила исполнительное производство на сумму 137 тысяч 637 рублей. Взыскателем по делу являлся АО «ОТП Банк», перед которым у должницы образовался долг по кредитным платежам.

Жительнице Пыталовского района вручили постановление о возбуждении в отношении неё исполнительного производства, а также требование о явке к судебному приставу-исполнителю в отдел.

В первых числах февраля, не дожидаясь применения к себе мер принудительного характера, должница явилась в ОСП Островского и Пыталовского района. У судебного пристава-исполнителя женщина получила квитанцию на оплату долга. В тот же день, вся сумма долга была оплачена через кассу Почты России, а приставу была предоставлена квитанция о полной оплате долга.

Таким образом, гражданка Пыталовского района полностью выплатила всю сумму своего долга. Исполнительное производство будет окончено после распределения денежных средств взыскателю.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
10 февраля 2017
11 февраля в псковских автобусах будет введена новая система оплаты проезда
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс
10 февраля 2017
Артём Татаренко: «Народное признание» - хороший стимул для того, чтобы добрые дела получили новый мощный импульс 1
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
10 февраля 2017
Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
10 февраля 2017
Еще три врача приехали работать в сельские больницы Псковской области
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение
10 февраля 2017
В Пскове на перекрёстке улиц Карла Маркса и Кузнецкой организуют круговое движение 4
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
10 февраля 2017
Виктор Антонов: Настойчивость регионов в решении проблемы лекарственного обеспечения орфанных больных может привести к результату
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
10 февраля 2017
В Псковской области увеличилось количество расследуемых дел коррупционной направленности
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ
10 февраля 2017
Прокурор Псковской области обратился к Михаилу Гавунасу через СМИ 2

Идет загрузка...