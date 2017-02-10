Жительница Пыталово заплатила долг по кредиту после того, как приставы завели на неё исполнительное производство

16:57, 10 февраля 2017, ПАИ

Жительница Пыталовского района оплатила задолженность по кредитным платежам в размере 137 тысяч рублей, не дожидаясь мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

20 января в отношении гражданки судебный пристав-исполнитель ОСП Островского и Пыталовского района Наталья Егорова возбудила исполнительное производство на сумму 137 тысяч 637 рублей. Взыскателем по делу являлся АО «ОТП Банк», перед которым у должницы образовался долг по кредитным платежам.

Жительнице Пыталовского района вручили постановление о возбуждении в отношении неё исполнительного производства, а также требование о явке к судебному приставу-исполнителю в отдел.

В первых числах февраля, не дожидаясь применения к себе мер принудительного характера, должница явилась в ОСП Островского и Пыталовского района. У судебного пристава-исполнителя женщина получила квитанцию на оплату долга. В тот же день, вся сумма долга была оплачена через кассу Почты России, а приставу была предоставлена квитанция о полной оплате долга.

Таким образом, гражданка Пыталовского района полностью выплатила всю сумму своего долга. Исполнительное производство будет окончено после распределения денежных средств взыскателю.