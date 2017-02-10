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Соцсфера

Пожилым великолучанам и инвалидам предлагают услуги соцработника на дому и прокат средств реабилитации

В Великих Луках пожилым людям и инвалидам предлагают воспользоваться услугами социального работника на дому. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, получить помощь специалиста можно, позвонив по телефону (8-811-53) 3-87-71.

Также предлагаются услуги пункта проката технических средств реабилитации (телефон (8-811-53) 3-93-50). Трость, костыли, подъемное устройство в кровать обойдутся в 5 рублей за сутки, опоры-ходунки стоят 8 рублей в сутки, кресло-коляска с   ручным приводом – 18 рублей, кресло-коляска с санитарным оснащением и ручным приводом – 20 рублей.

Кроме того, доступны транспортные услуги, по этому поводу следует обращаться по телефону (8-811-53) 3-93-50. Поездки в магазин, на кладбище, на дачу (не далее 15 км от города) и так далее возможны за 275 рублей в час, посещение социально значимых учреждений – бесплатно.

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