Пожилым великолучанам и инвалидам предлагают услуги соцработника на дому и прокат средств реабилитации

15:09, 10 февраля 2017, ПАИ

В Великих Луках пожилым людям и инвалидам предлагают воспользоваться услугами социального работника на дому. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города, получить помощь специалиста можно, позвонив по телефону (8-811-53) 3-87-71.

Также предлагаются услуги пункта проката технических средств реабилитации (телефон (8-811-53) 3-93-50). Трость, костыли, подъемное устройство в кровать обойдутся в 5 рублей за сутки, опоры-ходунки стоят 8 рублей в сутки, кресло-коляска с ручным приводом – 18 рублей, кресло-коляска с санитарным оснащением и ручным приводом – 20 рублей.

Кроме того, доступны транспортные услуги, по этому поводу следует обращаться по телефону (8-811-53) 3-93-50. Поездки в магазин, на кладбище, на дачу (не далее 15 км от города) и так далее возможны за 275 рублей в час, посещение социально значимых учреждений – бесплатно.