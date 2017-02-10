Псковских пенсионеров научат пользоваться соцсетями

18:04, 10 февраля 2017, ПАИ

Информационный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки (улица Профсоюзная, 2) проводит курсы компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Если вы хотите овладеть основными офисными программами: набирать текст в «word», создавать таблицы, работать с фотографиями, пользоваться социальными сетями для общения, электронной почтой, то мы вас ждем», - пригласили организаторы.

Занятия будут проходить бесплатно на базе библиотеки. Записаться на участие можно по телефону 72-32-28 (заведующая Информационным центром ПОУНБ Елена Ивановна Галанцева).