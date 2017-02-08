На великолукском рынке нашли польские яблоки и турецкие томаты

15:29, 10 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 10 февраля, должностные лица Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям совместно с сотрудниками Псковской таможни провели рейдовое мероприятие на рынке в городе Великие Луки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий участники рейда выявили факты реализации свежих яблок из Польши и томатов из Турции, ввоз которых на территорию Российской Федерации запрещен. В отношении данной продукции общим весом 20 кг приняли меры в соответствии с законодательством РФ.