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Общество

На жителя Пустошки завели уголовное дело из-за неуплаты алиментов

Житель Пустошки, ранее привлеченный к административной ответственности по части 1  статьи 5.35 КоАП РФ за неуплату алиментов на содержание двух несовершеннолетних сыновей в пользу бывшей супруги, уклонился от назначенного судом наказания в виде обязательных работ и мер для погашения долга не принял. В результате у него образовалась задолженность по алиментам в размере более 433 тысяч рублей в период с 15 апреля 2014 года  по 5 февраля 2017 года, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пустошкинского района.

В итоге в отношении мужчины завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушении решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенная неоднократно).

Санкция по этой статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Пустошкинского района.

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