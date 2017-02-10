Бюджетникам позволят отказаться от карт «Мир» в пользу наличных

17:22, 10 февраля 2017, ПАИ

Получателям бюджетных средств разрешат отказаться от перечисления денег на карты «Мир» в пользу наличных. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, пишет «Интерфакс».

«ФАС и ЦБ договорились, что с 1 января 2018 года бюджетники могут отказаться от начисления им зарплаты на карту «Мир», но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе», - сказал Игорь Артемьев.

Напомним, что проект поправок в закон «О национальной платежной системе» предусматривает, что с 1 января 2018 году бюджетные средства гражданам будут перечисляться только на карту «Мир».

9 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина и зампред ЦБ Ольга Скоробогатова сообщили, что ЦБ предлагает изменить законопроект и внести в закон поправки, предусматривающие постепенный перевод выплаты бюджетных средств на карты «Мир».

С 1 июля 2017 года ЦБ предлагает выдавать карты «Мир» новым клиентам бюджетной сферы, с 1 июля 2018 года на эту карту будут переведены действующие бюджетники, кроме пенсионеров. Для пенсионеров же предусмотрена постепенная замена их действующих карт всех платежных систем картами «Мир». этот процесс должен полностью завершиться к 1 июля 2020 года.

Глава ФАС также отметил, что ФАС и ЦБ согласовали механизм, согласно которому карты «Мир» будет обслуживать пул российских банков, а также выпускать на основе кобейджинга с другими международными платежными системами.