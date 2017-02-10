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Общество

Сегодня в Пушкинских Горах отслужили литию на могиле Пушкина

Сегодня, 10 февраля, в Пушкинских Горах в Святогорском Свято-Успенском монастыре на могиле Александра Пушкина состоялась заупокойная лития «об убиенном болярине Александре», которую отслужил насельник, иеромонах Зосима. Как сообщила Псковскому агентству информации пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева, на службе и торжественном митинге, состоявшемся после неё, присутствовали жители Пушкинских Гор и гости из разных городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода.

Кроме того, в церемонии приняла участие делегат Немецкого Пушкинского общества Клотильда фон Ринтелен, которая является праправнучкой Александра Пушкина и правнучкой императора Александра II. Она рассказала, что уже была на нескольких траурных днях в Москве и Петербурге,  а на скорбной дате в Михайловском оказалась впервые, и, по её словам, теперь понимает, почему это место было у поэта самым любимым.

Около могилы А. Пушкина в этот день звучали стихи, которые на немецком языке читал германский актёр Бернт Хан, а на русском – ученики Тямшанской гимназии Псковского района.

«Все отмечали, что сегодня очень красивый день, и Пушкин с нами, потому что мы его помним», - добавила Лидия Токарева. 

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