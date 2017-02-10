Проект «Сообщи, где едет зло!» стартовал в Псковской области

17:21, 10 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области стартовал новый проект по безопасности дорожного движения «Сообщи, где едет зло!». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД по региону, свои усилия в борьбе с нетрезвыми водителями объединили сотрудники ГИБДД и школьники.

«Человек, нетрезвым отправившийся в путь на автомобиле, подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих, - подчеркнули в ведомстве. - И поэтому профилактике и пресечению этого вида нарушения закона Госавтоинспекция Псковской области при поддержке представителей широкой общественности уделяет особое внимание». Только за 2016 год в области зарегистрированы 168 ДТП, на момент совершения которых водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках нового проекта «Сообщи, где едет зло!» предусмотрено проведение целого ряда различных мероприятий. Так, на остановках общественного транспорта, в подъездах многоквартирных домов, вблизи кафе и ресторанов сотрудники Госавтоинспекции, общественники, школьники, члены родительских комитетов размещают объявления, в которых обращаются к неравнодушным псковичам с призывом сообщать о водителях, которые после употребления спиртного садятся за руль автомобилей.

Также водителей призывают не нарушать закон и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, поскольку это ведет к трагическим последствиям.