Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями

16:13, 10 февраля 2017, ПАИ

Псковская область вошла в десятку регионов с самыми вежливыми водителями. Об этом свидетельствует рейтинг субъектов Федерации по количеству штрафов автомобилистам, не уступившим дорогу пешеходам на «зебре», составленный сайтом «Колеса.ru».

Первое место занимает Рязанская область. В тройку лидеров по вежливости вошли Тульская область и Кабардино-Балкария. За ними следуют Воронежская, Ярославская, Тверская, Псковская и Костромская области, а замыкают топ-10 регионов с минимальным количеством штрафов Чечня и Ингушетия.

В числе регионов с самым большим процентом штрафов лидирует республика Крым. В тройку лидеров антирейтинга попали также Астрахань и Кемерово. Далее идут Бурятия, Севастополь, Ульяновск, Ставропольский и Приморский края, Удмуртия и Алтай.

Составители списка отмечают важность подобного исследования, поскольку пешеходы являются самыми незащищенными участниками дорожного движения. Да и травмы в ДТП они получают наиболее серьезные.