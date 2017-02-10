13 февраля в Псковской области пройдет выездное заседание комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи

17:24, 10 февраля 2017, ПАИ

В Псковской области пройдет выездное заседание комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заседание под руководством председателя комитета Михаила Дегтярева состоится 13 февраля на базе лыжно-биатлонного центра «Юность». Вместе с членами думского комитета в работе примут участие губернатор Псковской области Андрей Турчак и руководители профильных региональных органов исполнительной власти.

Участники обсудят критерии формирования программы развития физической культуры и спорта в РФ на 2016 — 2020 годы, предложения по продлению федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» (2011 — 2018 годы), активным участником которой является Псковская область, а также рассмотрят подготовку спортсменов по базовым видам спорта на примере региона.

В рамках заседания председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин расскажет о ходе внедрения ГТО на территории региона, заместитель начальника Государственного управления образования Псковской области — о развитии молодежного приграничного сотрудничества. Первый заместитель Государственного комитета Псковской области по культуре Юлия Белобородова представит план мероприятий Стратегии развития туризма на период до 2020 года на территории Псковской области.

По итогам заседания члены комитета Государственной Думы РФ проведут встречи со спортсменами и тренерами спортивных секций региона. Член комитета Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов даст мастер-класс юным борцам. Член комитета Госдумы, известный советский и российский биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Сергей Чепиков оценит обновленный лыжно-биатлонный центр «Юность» и встретится с участниками российского первенства по биатлону среди юниоров, которое пройдет на базе центра с 10 по 14 февраля.

13-кратная Паралимпийская чемпионка, 8-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, депутат Государственной Думы Рима Баталова накануне заседания проведет круглый стол с участием лиц с ограниченными физическими возможностями.